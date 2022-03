Cios w Rosję. Zawiesili licencję ponad 700 samolotów

Zdaniem BCAA loty mogą nie być bezpieczne

BCAA (Bermuda Civil Aviation Authority), czyli lokalny urząd lotnictwa cywilnego zdecydował, że certyfikaty sprawności dla lotów rosyjskich samolotów będą zawieszone. W przypadku maszyn, które były w trasie, miały one obowiązywać tylko do wylądowania w porcie docelowym. Powodem takiej decyzji są sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę. Zdaniem BCAA, podważają one możliwość utrzymania nadzoru nad bezpieczeństwem lotu rosyjskich samolotów.