Zakopane - magia miasta i jego atrakcji

Zakopane praktycznie przez cały rok odwiedzane jest przez turystów. Wynika to z tego, że nie sposób się tu nudzić - otoczenie wspaniałych Tatr, duży wybór noclegów oraz rozmaite atrakcje sprawiają, że uroki kurortu docenią zarówno wspinacze, miłośnicy pieszych wycieczek czy oczywiście narciarze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zakopane to idealny wybór na wczasy przez cały rok (Materiały prasowe)

Popularność Zakopanego wśród turystów

Już od końca XVIII Zakopane stało się znanym ośrodkiem kulturalnym, a chociaż działania wojenne przyhamowały rozwój sztuki oraz kultury, to obecnie miasto znowu wraca na dawne tory. Jeżeli chodzi o ciekawe i wyjątkowe zabytki, to zdecydowanie należy wspomnieć o drewnianych domach. Wielu informacji ich temat można się dowiedzieć w Muzeum Stylu Zakopiańskiego, które znajduje się przy ul. Kościeliska 18 w willi Koliba. W przeciwieństwie do wielu innych muzeów z tej okolicy, tutaj największe wrażenie na turystach robi sam budynek w stylu zakopiańskim, który na przestrzeni lat został nieco przebudowany. Wciąż jednak jest to jeden z najlepszych przykładów tradycyjnego zakopiańskiego stylu.

Polska stolica narciarstwa

Twierdzenie, że Zakopane to jedynie polska stolica narciarstwa, to duże niedopowiedzenie, gdyż spokojnie można je uznać za stolicę całej turystyki. Nic zatem dziwnego, że chętnie przyjeżdżają tu zarówno turyści z całego kraju jak i innych państw. Piękno tej stolicy tatr jest wprost nie do opisania, a jeżeli ktoś jakimś cudem nigdy nie miał okazji odwiedzić Zakopanego, to warto aby to jak najszybciej nadrobił. Doskonale urządzone stoki narciarskie, pyszna regionalna kuchnia, piękne widoki, a do tego duży wybór atrakcji charakterystycznych dla większych miast jak chociażby kino, teatr oraz basen - trudno wskazać w Polsce inne miasto, które oferowałoby turystom aż tyle atrakcji. Pomimo tego, że polskie góry wcale nie są największe, to jednak zdaniem wielu turystów można je śmiało zaliczyć do tych najpiękniejszych, co widać zarówno latem jak i zimą.

Co zatem warto zobaczyć podczas najbliższej wizyty w Zakopanem, aby jak najlepiej wykorzystać czas z rodziną lub przyjaciółmi i kiedy tak naprawdę najlepiej przyjechać tu na kilka lub nawet kilkanaście dni?

Zakopane to idealny wybór przez cały rok

Termin, w którym spędzi się urlop w Zakopanem jest najmniej istotny, bo przez cały rok miasto oraz jego okolice będą budziły zachwyt wśród turystów. Co się natomiast tyczy atrakcji, to jedną z najpopularniejszych są Krupówki.

Krupówki w Zakopanem

Popularne Krupówki to tak naprawdę najsłynniejsza ulica w całym Zakopanem. Ich popularność bierze się przede wszystkim z obecności charakterystycznych chat wykonanych z drewna. Chociaż stopniowo wypierają je budynki zrealizowane według bardziej współczesnych projektów, to wciąż warto poświęcić chwilę na obejrzenie Krupówek. Dodatkowo można tu kupić niezliczoną ilość pamiątek, przy czym część z nich nie ma tak naprawdę żadnego związku z górami. Niektórzy turyści określają Krupówki mianem lokalnego bazaru, jednak ze względu na ich specyficzny charakter nie warto rezygnować z ich zobaczenia, nawet jeżeli ktoś nie przepada za takimi atrakcjami.

Zakopane i jego baza noclegowa

Nie można oczywiście skupiać się wyłącznie na planowaniu atrakcji, bo ważne jest również zarezerwowanie miejsca, w którym będzie można się zatrzymać po całym dniu zwiedzania okolicy. Wybór jest ogromny, przez co wielu turystów nie wie do końca na co się zdecydować i po prostu wynajmują pokój w pierwszym lepszym miejscu, do którego trafią w Zakopanem. O ile jednak przez takie postępowania można przy odrobinie szczęścia trafić na ciekawe miejsce, to jednak istnieje również ryzyko, że wybierze się drogi apartament, który wcale nie zapewni oczekiwanego standardu. Najlepiej więc przed wyjazdem dokonać rezerwacji, dzięki czemu będzie można od razu uwzględnić wszystkie oczekiwane udogodnienia. Zamiast jednak tracić czas na rozmowy telefoniczne z pracownikami recepcji w poszczególnych obiektach, wygodniej jest zrobić to przez internet. Serwis noclegi.pl specjalizujący się w porównywaniu ofert pensjonatów i innych obiektów oferuje szeroki wybór noclegów w Zakopanem w okolicach Krupówek, dzięki czemu każdy turysta może tu wybrać coś dla siebie.

Możliwość zarezerwowania najtańszych noclegów w Zakopanem czy szybkiego sprawdzenia dostępnych w obiekcie udogodnień to tylko kilka zalet wspomnianego serwisu noclegi.pl. Ułatwia on nie tylko wybranie oferty, ale również jej zarezerwowanie. O atrakcyjnych cenach znajdujących się w bazie ofert noclegów świadczyć może ogromna popularność jaką serwis cieszy się wśród użytkowników z całej Polski.

Skocznia Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza