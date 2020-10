Zakopane. Pierwszy śnieg pod Tatrami. Biały poranek w zimowej stolicy Polski

To pierwszy śnieg tej jesieni w zimowej stolicy Polski. O białym puchu na Kasprowym Wierchu informowaliśmy w zeszłym tygodniu. Według prognozy opady mogą występować do końca tego tygodnia, na przemian z deszczem - temperatury w Zakopanem nie będą minusowe, jedynie w nocy możemy spodziewać się 0 st. C. Internauci prześcigają się we wrzucaniu zdjęć z białym puchem. "Jak z bajki", "Czysta magia", "Pakuję walizki i jadę!" - czytamy w komentarzach.