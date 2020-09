Zamek krzyżacki w Elblągu. Archeolodzy chcą odkryć jego tajemnicę

Do dzisiaj przetrwały tylko szczątki urządzeń obronnych obiektu oraz fragmenty wschodniego skrzydła podzamcza i skrzydła przeciwległego, w którym dziś mieści się siedziba muzeum. Natomiast archeolodzy chcą zbadać pozostałości, które kryją się pod ziemią. Na razie udało im się natrafić na fragmenty baszty, jednak przed nimi lata pracy.

- Myślę, że jest to projekt na dziesięć lat. Zobaczymy, jakie będą rezultaty naszych badań. Może się okazać, że znajdziemy taki fragment, który da się wyeksponować i stworzyć np. park archeologiczny. Myślimy również, jeśli pozwolą na to wyniki badań, o stworzeniu aplikacji, dzięki której będzie można zwiedzić zamek wirtualnie. Cały czas myślimy o tym, jak miasto mogłoby tę wiedzę wykorzystać do celów promocyjnych. Elbląg jest wielką, niewykorzystaną szansą, jeśli chodzi o turystykę – mówi w rozmowie z portalem "info.elblag.pl" prof. Fabian Welc, dyrektor Instytutu Archeologii UKSW w Warszawie.