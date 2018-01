Zanzibar. Afryka modnym kierunkiem zimą

Zanzibar przyciąga spragnionych słońca turystów przez cały rok. Sprawdź najciekawsze oferty rajskich wakacji – Zanzibar zimą i wiosną z pewnością Cię zachwyci.

Zanzibar – Tanzania zimą

Zanzibar to egzotyczna wyspa u wschodnich wybrzeży Afryki, oblewana ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego. Archipelag jest częścią Tanzanii, chętnie odwiedzanego państwa na kontynencie afrykańskim, a przechodził m.in. spod panowania Portugalii, w ręce sułtanów Omanu, pod patronat Wielkiej Brytanii czy Francji. Z Zanzibaru blisko do sąsiedniej Kenii, z popularnymi kurortami wybrzeża Mombasa i Malindi. Dzień warto zacząć od obserwacji wschodu słońca ok. 6 rano, kiedy soczyście zielona przyroda powoli budzi się do życia. Tropikalny klimat Zanzibaru sprawia, że wyspa jest najbardziej popularna pomiędzy grudniem a marcem, kiedy to na ogół mamy okazję do skorzystania z najatrakcyjniejszych propozycji wycieczek do Afryki. Wtedy również na wyspie prawie nie pada, temperatura powietrza w ciągu dnia przekracza 31 st. C, wody 28 st. C, a nocami z pewnością tutaj nie zmarzniemy. Średnioroczna dobowa temperatura wynosi na Zanzibarze natomiast prawie 20 st. C, z przewrotnie najchłodniejszym lipcem.