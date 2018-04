Zaplanuj urlop w cieniu Śnieżki. Atrakcyjne apartamenty w zacisznym zakątku

Cicha, kameralna miejscowość u stóp Karkonoszy utrzymuje swój niepowtarzalny klimat pomimo natłoku turystów, którzy rokrocznie odwiedzają zachodnią część Sudetów. Niskie ceny noclegów i duża ilość atrakcji zachęca do wyjazdu zarówno latem, jak i zimą.

W poszukiwaniu złota i szafirów

Pobliskie tereny to nie tylko gratka dla poszukiwaczy złota. Amatorzy sportów ekstremalnych znajdą w Karpaczu doskonałe miejsce do uprawiania wspinaczki skałkowej. Krucze Skały, położone nad prawym brzegiem Płomnicy sięgają 25 metrów wysokości. Ze względu na swoją charakterystyczną budowę posiadają kilka miejsc przeznaczonych dla doświadczonych skałkowców.

Nordycka świątynia na polskiej ziemi

Położona na wzgórzu w zachodniej części Karpacza charakterystyczna drewniana świątynia o nietypowym stylu architektonicznym przebyła bardzo długą drogę. Choć kościół został poświęcony dokładnie 28 lipca 1844 roku, to jego początki sięgają przełomu XII i XIII wieku i wiążą się z norweską miejscowością Vang. To właśnie tam powstała świątynia, która pamięta jeszcze czasy, w których chrześcijaństwo wypierało kult Odyna, Thora i innych pogańskich bogów wikingów.

W XIX wieku, gdy populacja Vang rozrosła się na tyle, że niewielki kościółek przestał im wystarczać, zdecydowano się rozebrać świątynię i sprzedać ją, a za pozyskane pieniądze wybudować bardziej okazały kościół. Wszystkie części spakowano więc i wysłano statkiem do portu w Szczecinie, a następnie do Berlina. Tam zapadła decyzja, by zabytkową świątynię przenieść na Śląsk. Rzemieślnicy z Karpacza odbudowali kościół dodając krużganek, kamienną dzwonnicę oraz ogromny zdobiony krucyfiks. Do budowy nie wykorzystano ani jednego gwoździa, konstrukcja opiera się na specjalnych złączach ciesielskich.