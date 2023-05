Zaskakująca prognoza na lato 2023. "Decydujący będzie najbliższy miesiąc"

Karol Wiak przyznaje, że nadchodzące wakacje z pewnością będą droższe niż zeszłoroczne, co zmusi wielu Polaków do nieco krótszych rezerwacji. - Skraca się średnia liczba dób pobytu, a koszty samego zakwaterowania i wszystkiego, co związane z wypoczynkiem się podnoszą - tłumaczy ekspert. - Nie zniechęca to jednak Polaków do zorganizowania wymarzonego wypoczynku. Co ważne, przybiera on różną formę, a kierunki podróży uzależnione są od budżetu i preferencji. Jednak, wakacje są raz w roku i głęboko wierzymy w to, że będzie to naprawdę wspaniale spędzony letni czas - dodaje.