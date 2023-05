Absolutnie najtańszy kierunek na lato 2023. W czerwcu spędzisz tam tydzień za 800 zł

Bułgaria - najtańszy kierunek na lato

Turystów kuszą hotele all inclusive położone bardzo często w pierwszej linii brzegowej, czyli mające bezpośredni dostęp do plaży. Większość ma spore ogrody z kilkoma basenami, a wiele może się pochwalić prawdziwymi aquaparkami na swoimi terenie. To świetne miejsce na rodzinne wakacje – wodne szaleństwo na zjeżdżalniach to marzenie każdego dziecka.