Zatruli się lasagne. Obsługa musiała wzywać karetkę pogotowia

Inne włoskie dania wykonywane są między innymi z makaronu spaghetti, cieszącego się popularnością także w Polsce. Najczęściej wykorzystuje się go do ostrych sosów np. bolognese, neapolitana, dań na bazie oliwy, sosów śmietanowych np. carbonara lub pesto. Z kolei makaron tagliatelle będzie idealną opcją do dań z gęstymi sosami np. mięsnymi, serowymi lub szpinakowym, choć często wykorzystywany jest jako alternatywa do carbonara.