Zbieranie grzybów a mandaty. Za co grożą nam kary finansowe?

M.in. u naszych zachodnich sąsiadów należy trzymać się przepisów dotyczących ilości zbieranych grzybów. W Niemczech z lasu można wynieść ich do 2 kg na osobę (w niektórych landach jest to 1 kg). Kary za niestosowanie się do tych ograniczeń mogą sięgać w przeliczeniu na złotówki nawet 7 tys. zł. W Polsce maksymalna kara to 5 tys. zł, jednak pracownicy Lasów Państwowych bardzo rzadko wystawiają tak wysokie mandaty.