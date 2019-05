Zdjęcie, które budzi podziw. Mężczyzna sfotografował spotkanie z lampartem

Upór i cierpliwość niestrudzonego fotografa pozwalają nam podglądać piękno dzikiej natury. Saurabh Desai podobno czekał na ten moment 3 lata. Na pozór to tylko zwykła skała, ale wraz z nią udało mu się uchwycić na zdjęciu lamparta śnieżnego.

Żeby go dostrzec, trzeba mieć naprawdę dobry wzrok, bo zwierzę idealnie wkomponowało się w skalny krajobraz. Na pierwszy rzut oka fotografia przedstawia skały pokryte śniegiem. Ale jeśli przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy lamparta patrzącego prosto w obiektyw.

W rozmowie z portalem Dodo Saurabh mówił, że zależało mu na tym, aby zdjęcie oddawało charakter prawdziwego spotkania z lampartem. W rzeczywistości zwierzę często obserwuje ludzi, podczas gdy oni go nie widzą - czyli właśnie tak, jak na tym zdjęciu. Ilu z was potrafi go dostrzec?