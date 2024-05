Zdradza patenty na podróże z dziećmi. "Zaoszczędzić można na wszystkim"

Półtora roku temu byliśmy w Maladze. Ambitne plany, umówiony przewodnik, duże nadzieje na to co zobaczymy i zwiedzimy. I nagle - jelitówka. Wiadomo, że z problemami gastrycznymi nie damy rady zrobić tego, co planowaliśmy. Oczywiście się wkurzyłam - o tym też warto pamiętać, że mamy prawo się wkurzać, czuć zawód, rozgoryczenie. Ale jak już się pozłościłam, to zaczęłam się zastanawiać, co z tego dnia możemy jednak wyłuskać. W efekcie zobaczyliśmy tego dnia niewiele, za to odpoczęliśmy, zrobiliśmy pranie, powymienialiśmy się opowieściami o tym, co już nas spotkało i co planujemy w kolejnych dniach.