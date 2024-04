Zgodzili się na marihuanę. Teraz wprowadzają ograniczenia

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 kwietnia br. w Niemczech, dorośli mogą mieć przy sobie do 25 g marihuany na własny użytek. W domach dozwolona jest uprawa do trzech roślin konopi indyjskiej oraz zakup miesięcznie do 50 g marihuany. Natomiast młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 18 do 21 lat, mogą miesięcznie zakupić maksymalnie 30 g.