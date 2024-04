Euro 2024 w Niemczech. "Obserwujemy ponadprzeciętny wzrost"

- Podczas Mistrzostw Europy wykorzystamy międzynarodową uwagę mediów i kibiców, aby zaprezentować naszą różnorodną ofertę turystyczną i w ten sposób chcemy wzmocnić pozycję Niemiec jako kierunku podróży - podkreśla Petra Hedorfer. - Oprócz nowoczesnych stadionów, dodatkowo dziesięć miast rozgrywek oferuje bogaty program artystyczny i kulturalny. Ponadto mają one doskonałe połączenia komunikacyjne i można do nich łatwo dojechać przyjaznym dla klimatu pociągiem – to dobra okazja do poznania atrakcyjnej turystycznie okolicy.