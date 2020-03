Zielony plac przed Dworcem Zachodnim w Poznaniu? Projekt robi wrażenie

Teren przed Dworcem Zachodnim w stolicy Wielkopolski wygląda mało zachęcająco. Jednak może się to zmienić, jeśli włodarze miasta zrealizują projekt przygotowany przez studentów Politechniki Poznańskiej.

Finalnie przedstawiono pięć prac, których autorami są studenci Wydziału Architektury PP. Spośród nich przyznano pierwszą nagrodę ex aequo aż trzem zespołom. Nagrodzeni zostali m.in.: Paweł Danielak, Bartłomiej Bruzda oraz Nina Lipowska za projekt "Piesi górą!".

Choć koncepcja jest odważna i niełatwa w realizacji – miasto mogłoby sporo zyskać, gdyby odważyło się ją urzeczywistnić. Przede wszystkim pozwoliłoby to na przybliżenie Międzynarodowych Targów mieszkańcom i turystom. Poznaniacy otrzymaliby też kolejne miejsce, w którym mogliby się relaksować.

"Przestrzeń przed dworcem bez wątpienia wymaga uporządkowania. Studenckie pomysły wniosły dużo świeżości i skłoniły nas do głębszej refleksji nad tym obszarem" – skomentował Piotr Libicki, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. estetyki miasta. "Zależało nam, żeby zobaczyć, jak młodzi architekci widzą plac. Może będzie to impuls do dalszych działań i ogłoszenia pełnowymiarowego konkursu architektonicznego?" – dodał Libicki.