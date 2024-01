"Zimowe piekło" w europejskim mieście. Zaspy śnieżne wysokie na trzy metry

Na szczęście temperatury w Finlandii nie są już tak morderczo niskie. Słupki termometrów pokazują tam aktualnie ok. -6 st. C. W najbliższych dniach temperatura będzie się jednak wahać od -2 do 2 st. C. Jeszcze dwa tygodnie temu w stolicy Finlandii panowały najniższe temperatury tej zimy. Odnotowano tam wówczas spadek do -40 s. C.