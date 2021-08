Zmiany dla turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Dyrektor zabrał głos

Od 1 września w Tatrzańskim Parku Narodowym rusza remont. Oznacza to, że czerwony szlak na Rysy będzie zamknięty dla zwiedzających od poniedziałku do piątku. Według informacji opublikowanych na oficjalnym profilu TPN na Twitterze, turyści będą mogli udać się na szlak w weekend. - Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjać, od 1 września rozpoczynamy prace, jeśli chodzi o sztuczne ułatwienia na Rysach. Mamy niewielkie okno remontowe, a turyści często się dziwią, dlaczego robimy remonty w szycie sezonu turystycznego. Ale to są jedyne miesiące, kiedy możemy to robić - powiedział w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.