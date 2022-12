Zmiany na Słowacji. Zimowy wypoczynek u naszych sąsiadów może być tańszy

Co wiecej, 31 grudnia na tory wróci pociąg relacji Muszyna-Poprad, który umożliwi turystom z Polski dojazd w Tatry Słowackie. Latem połączenie cieszyło się sporą popularnością. Trasa przejazdu prowadzi przez Plavec, Starą Lubovnę, Podolinec, Spiską Belę, Keżmarok oraz Studeny Potok aż do Popradu. Stamtąd elektriczką można podjechać jeszcze dalej, np. do Starego Smokowca czy Strbskiego Plesa.