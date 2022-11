Wraca pociąg z Polski w Tatry Słowackie. Latem cieszył się popularnością

Pociągiem w Tatry Słowackie

Trasa przejazdu prowadzi przez Plavec, Starą Lubovnę, Podolinec, Spiską Belę, Keżmarok oraz Studeny Potok aż do Popradu. Stamtąd elektriczką można podjechać jeszcze dalej, np. do Starego Smokowca czy Strbskiego Plesa. - Pociąg Belianski Express do kursowania powróci dopiero od 31 grudnia do 26 lutego 2023, we wszystkie weekendy - powiedział w rozmowie z sadeczanin.info Artur Królikowski z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.