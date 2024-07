Zmiany na Zakrzówku. Kto na nich skorzysta?

Dodatkowo w ostatnim czasie wprowadzono zmiany w godzinach otwarcia atrakcji. "Z uwagi na duże zainteresowanie, a tym samym względy bezpieczeństwa wstęp na pomosty w słoneczne weekendy oraz dni świąteczne możliwy będzie od godz. 9. Od tego momentu obsługa będzie wydawała opaski uprawniające do wstępu. Wcześniejsze korzystanie z pomostów nie będzie możliwe. Opaski wydawane będą do godz. 19" - czytamy we wpisie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na Facebooku.