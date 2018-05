Zmiany przepisów w słynnym parku w Chorwacji. Nie popływamy poniżej mostu

Wodospady Krka to jedna z największych atrakcji Chorwacji. Poza pięknymi widokami turystów przyciąga możliwość kąpieli w turkusowej wodzie. W tym roku wprowadzone zostaną obostrzenia.

Malownicze kaskady można podziwiać przez cały rok. Bilet wstępu do Parku Narodowego Krka to koszt 200 kun (115 zł) w lipcu i sierpniu oraz 110 kun (ok. 64 zł) od kwietnia do czerwca oraz od września do października. 30 kun (ok. 17 zł) zapłacimy w miesiącach zimowych (od listopada do lutego). Bilet obejmuje transport do wodospadu Skradinski Buk (łodzią od wejścia w Skradinie lub busem od wejścia w Lozovacu). Na miejscu znajdują się ścieżki widokowe i edukacyjne, prezentacje etnograficzne, a także restauracje i sklepy z pamiątkami.