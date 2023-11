Znaleźli gekona na lotnisku w Warszawie. "Nie mógł skorzystać z posiłku i napojów przewidzianych dla klasy turystycznej"

"Pewien młody, ciekawy świata gekon postanowił wybrać się w podróż życia. Przebiegle nie skorzystał z terminala do odprawy pasażerów, od razu ruszył do terminala cargo licząc, że nikt go nie zauważy" - czytamy w komunikacie. - "(...) Mały podróżnik nie mógł, niestety, skorzystać z posiłku i napojów przewidzianych dla klasy turystycznej, po prostu w cargo takich przyjemności nie ma. Na pocieszenie w ładowni pachniało słodkimi bananami i aromatyczną kawą. Gdy samolot wypełniony po brzegi cennymi towarami w końcu wylądował i ciekawski gekon wychylił się ze swojej kryjówki jego oczom ukazał się napis: Warszawa Cargo. Na szczęście w porę go zauważono i wezwano Ekopatrol straży miejskiej".