Warszawa. Po powrocie z wakacji w walizce znalazła gekona

Funkcjonariusze z Ekopatrolu po przybyciu na miejsce potwierdzili, że jest to mały gekon. Nie miał widocznych ran, był tylko osłabiony niezbyt komfortową podróżą. Pasażer na gapę został bezpiecznie odłowiony i przetransportowany do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO. Pod fachowym okiem specjalistów szybko dojdzie do siebie.