Znaleźli ją w jaskini. Władze zaapelowały do turystów

Niecodzienne znalezisko w jaskini

Turyści mogą odwiedzać wnętrze jaskini. Robiąc to, powinni stosować się do pewnych wytycznych. Chodzi m.in. o zakaz wnoszenia jedzenia. Podróżni mogą wejść do jaskini jedynie z wodą. Jak widać, nie wszyscy stosują się do zaleceń.