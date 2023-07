Znaleźli węża w lesie w Gdyni. Wystawał z pudełka

Mandat lub kara pozbawienia wolności

Leonard Wawrzyniak przyznał, że na pewno zostanie to sprawdzone, kto mógłby być właścicielem porzuconego gada. Sprawą zajęła się również policja. - Jeśli ten wąż zdechł w hodowli, to nie można zakopać go w lesie, podobnie jak nie można zakopać w lesie ciała psa. Takie zwierzę należy poddać utylizacji – tłumaczy Leonard Wawrzyniak. - Jeżeli ktoś zostawił w lesie martwego węża, to odpowie tak samo, jak za pozostawienie w lesie martwego psa, za co grozi mandat w wysokości do 500 zł.