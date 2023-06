Znaleźli go w trawie. Nie wiedzieli, co to za gatunek

Węża zbożowego można spotkać od New Jersey na południe po Florida Keys i na zachód po wschodnią Luizjanę. Jest to obszar o różnorodnym krajobrazie, który obejmuje zarówno wilgotne lasy deszczowe, jak i suchsze obszary sawann i lasów sosnowych. To sprawia, że wąż zbożowy jest wyjątkowo dostosowany do różnych środowisk.