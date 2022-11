Znaleźli zwłoki w podwoziu samolotu. Pracownicy lotniska byli w szoku

Sprawą zajęła się frankfurcka policja

Przy zmarłym znaleziono również butlę z tlenem oraz maskę do oddychania. Niestety, nawet to nie uchroniło go przed rychłą śmiercią w przestworzach. Jak doszło do śmierci mężczyzny oraz dlaczego postanowił zaryzykować życiem i podróżować w ten sposób? Komenda policji we Frankfurcie nie chce przekazać szczegółów w tej sprawie.