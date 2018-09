Znamy datę kolejnego strajku linii lotniczych Ryanair. Ma być największy w historii

Pracownicy linii lotniczych Ryanair z pięciu krajów zapowiedzieli kolejny strajk. Zaplanowano go na 28 września i ma trwać 24 godziny. Belgijski związek zawodowy CNE twierdzi, że "strajk będzie stanowił zagrożenie dla setek lotów, będzie największym w historii firmy". Z kolei przewoźnik uspokaja i jego zdaniem większość lotów wtedy się odbędzie.

W proteście wezmą udział pracownicy pokładowi z Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Decyzja o strajku została podjęta po niepowodzeniu negocjacji z kierownictwem Ryanaira. Pracownicy chcą poprawy warunków pracy oraz zmiany umów - według ich żądań powinny działać na prawie, które obowiązuje w kraju ich zamieszkania, a nie na irlandzkim (Ryanair jest firmą z Irlandii). Firma obiecała zmienić kontrakty do 2022 roku, ale dla protestujących to zbyt długi czas czekania. - To za długo. Chcemy, by zmiany wprowadzono w 2019 roku - powiedział Yves Lambot, członek związku zawodowego CNE.