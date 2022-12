Znany przewoźnik wycofuje się z polskiego lotniska. Wkrótce ostatni rejs

To nie jedyne złe wieści

Wizz Air nie tylko rezygnuje z wylotów z rzeszowskiego lotniska, ale również tnie inne trasy z Polski. Od marca z Gdańska nie polecimy do Billund i Kristiansand, z Katowic do Alghero, Kolonii, Bergamo i Sztokholmu (Skavsta). Stolica Małopolski straci loty do Bergen i Bari, z Poznania nie będzie rejsów do Oslo Sandefjord, a ze Szczecina do Stavanger. Ucierpi też Warszawa, bo skasowano loty do Alghero.