Zapłaciła 30 zł za kanapkę w samolocie. "Zrzedła mi mina"

"Nie raz widziałam w internecie zdjęcia tych smutnych kanapek z samolotów, ale zawsze miałam dobre doświadczenia. Co prawa, nie spodziewałam się, że rogalik będzie identyczny jak na zdjęciu w menu, ale kiedy zajrzałam do środka, to zrzedła mi mina. To mają być grillowane warzywa? Śmiech na sali. Mogli to nazwać zwykłą kanapką z szynką" - pisze nasza czytelniczka.