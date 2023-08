"Zombie" na ulicach USA. Widok jak z horroru

"Narkotyk zombie" powoduje również powstawanie ran na ciałach zażywających go ludzi. Są one często gnijące i trudne do wyleczenia. Nieleczone mogą nawet prowadzić do amputacji. W ostatnim czasie w sieci pojawia się coraz więcej materiałów, których bohaterami są nieszczęśnicy, zamieszkujący dzielnice "zombie" w USA.