Zupa i czekolada po 45 zł. "Nie będę ukrywać. Szwajcaria jest bardzo droga"

Szwajcaria: drogo jest również w supermarketach

Siostry pokazały również ceny w sklepie spożywczym. Za paczkę żelków Haribo trzeba zapłacić 2,3 franka (ok. 10 zł) Napój Fanta (0,5 l) kosztuje 1,4 franka (ok. 6 zł), a Red Bull (250 ml) 1,7 franka (ok. 7,5zł). Ceny czekolady Lind są zróżnicowane - znajdziemy takie za 2,4 franka (ok. 11 zł) oraz droższe za niemal 6 franków (ok. 45 zł).