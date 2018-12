Żyje na Alasce i w Kanadzie. Fascynuje polskich badaczy

Jest niezwykłym ssakiem. Jego zimowy sen może trwać nawet 9 miesięcy i jako jedyne zwierzę może obniżyć temperaturę ciała do -3 st. C. Potem wystarczają mu 3 cieplejsze miesiące, aby się rozmnożyć i otłuścić na kolejną zimę.

Susłogon arktyczny (Urocitellus parryii), zwany susłem północnym (Służby Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych / pl.wikipedia.org)

Susłogon arktyczny (Urocitellus parryii), zwany susłem północnym, w okresie hibernacji potrafi obniżyć temperaturę nawet o ok. 40 st. C. Ten okres trwa aż 9 miesięcy w roku, po czym przychodzi czas na regenerację i urodzenie potomstwa.

– Ma zaledwie trzy miesiące, aby otłuścić się i rozmnożyć. 25 dni ciąży, 30 dni laktacji i 113 dni powrotu do tłuściutkiego stanu, aby móc znowu hibernować – mówi doktor Julita Sadowska z Zakładu Ekologii Zwierząt Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, która w marcu 2019 r. wyjeżdża na Alaskę, aby na University of Alaska w Anchorage badać florę bakteryjną susłogona.

Polską badaczkę zainteresował fakt, że w czasie hibernacji zwierzęta te tracą jedynie tłuszcz, a tak zwana beztłuszczowa masa pozostaje u nich niemal bez zmian. Naukowcy sądzą, że zapotrzebowanie tego gryzonia na białko prawdopodobnie jest oparte na azocie uwalnianym i odzyskiwanym przez florę jelitową i że azot może być wykorzystywany do produkcji aminokwasów.

Jak wyjaśnia dr Sadowska, taki mechanizm pozyskiwania aminokwasów mógłby być remedium na niedożywienie również u człowieka.

– Gdyby taką florę bakteryjną (rozkładającą mocznik) można było wykorzystać u ludzi, na przykład dodać trochę do zwykłej flory jelitowej, to moglibyśmy sobie recyklingować nasz własny azot i azot pochodzenia bakteryjnego, wytwarzając aminokwasy i peptydy. To pozwoliłoby w jakimś stopniu uniknąć konsekwencji niedożywienia – tłumaczyła badaczka Polskiej Agencji Prasowej.

Susłogon w ostatnich latach stał się popularnym obiektem badań wielu naukowców i źródłem zaskakujących odkryć. Podczas jednego z doświadczeń oznaczano ilość neuroprzekaźników w mózgach tych stworzeń. Robi się to metodą mikrodializy, podczas której do mózgu wkłada się sondę. Sadowska zauważa, że po takich badaniach nie ma blizn, a to znaczy, że potrafią niemal zregenerować mózg.

Polska badaczka zwraca również uwagę na niezwykłe umiejętności regeneracji zwierzęcia. Zaobserwowała ona, że po odcięciu dopływu krwi do mózgu susłogona, a później przywróceniu go, suseł wstanie i pójdzie dalej. To rzadkie zjawisko. Każde inne zwierzę nie przeżyłoby takiego doświadczenia.

Susłogon arktyczny występuje na Alasce i w północnej Kanadzie, a także na Syberii, na wschód od rzeki Lena. Zamieszkuje obszary niezalesione (stepy, tundry, łąki) oraz obrzeża lasów liściastych. W górach spotykany do wysokości 1400 m n.p.m. Na terenach z wysokim lustrem wód gruntowych oraz z wieczną zmarzliną zasiedla drobne wyniesienia, powyżej poziomu wód i lodu.

