10 majowych rocznic, o których nie można zapomnieć

2 maja 1729 roku

2 maja 1729 roku w Szczecinie, w prowincjonalnym pruskim garnizonie nad Bałtykiem, przyszła na świat księżniczka anhalcka Zofia Fryderyka Augusta. Nikt nie spodziewał się, że zrobi w życiu zawrotną karierę polityczną. Ona jednak została jedną z najpotężniejszych władczyń w dziejach. Do historii przeszła jako Katarzyna II Wielka.

3 maja 1791 roku

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową znaną jako Konstytucja 3 maja. Nie wszyscy wiedzą, że 20 proc. posłów stanowili wówczas masoni. Wśród 83 posłów i senatorów, którzy złożyli podpisy pod Konstytucją, masoni stanowili aż 1/3. W dużej mierze to właśnie wolnomularzom zawdzięczamy przyjęcie tego wiekopomnego aktu prawnego.

7 maja 1945 roku

7 maja 1945 roku we francuskim Reims Alfred Jodl i Hans-Georg von Friedeburg podpisali bezwarunkową kapitulację Niemiec. Mało kto dzisiaj jednak pamięta, że tekst dokumentu został w większości przepisany z gazety przez byłego managera teatralnego. Jego powstanie było zaś wynikiem wielkiej improwizacji.

Chwila podpisania bezwarunkowej kapitulacji w Reims. Generał pułkownik Alfred Jodl zapewne nawet nie podejrzewał w jakim pośpiechu przygotowywano ten akt… (U.S. National Archives and Records Administration, źródło: domena publiczna).

11 maja 1939 roku

12 maja 1935 roku

12 maja 1935 roku zmarł Marszałek Józef Piłsudski. Zapewne przez sieć znów przewinie się fala komentarzy, w których pojawi się informacja o żałobie narodowej, jaką miał ogłosić Adolf Hitler, dowiedziawszy się o odejściu polskiego przywódcy. To urocza historia, tyle tylko, że kompletnie zmyślona. Jak zatem Berlin żegnał Komendanta?

18 maja 1944 roku

18 maja 1944 roku rano ułani podolscy wchodzą do zrujnowanego klasztoru na Monte Cassino. Po kolejnych szturmach, mimo wycieńczenia i braku wody, Polacy wieczorem opanowują prawie cały szczyt Sant’Angelo, a Niemcy wycofali się. Tak oto sukcesem zakończyła się przeprowadzona przez naszych komandosów akcja zdobycia Monte Cassino.

Tak wyglądały ruiny klasztoru Monte Cassino po alianckich bombardowaniach. Choć wydawały się nie do zdobycia, polscy komandosi zdołali wypędzić stamtąd Niemców (fot. Bundesarchiv, Bild 146-2005-0004 / Wittke / CC-BY-SA 3.0).

20 maja 1940 roku

20 maja 1940 roku do KL Auschwitz przywieziono pierwszych więźniów. Niedługo miała tu powstać potężna fabryka śmierci, ale Niemcy mieli też swoje plany wobec leżącego obok Oświęcimia. Urzędnicy i architekci III Rzeszy chcieli uczynić zeń perfekcyjne nazistowskie miasto. Obóz parę kilometrów od rynku zupełnie im nie przeszkadzał.

22 maja 1951 roku

28 maja 1905 roku

29 maja 1453 roku

29 maja 1453 roku Konstantynopol został zdobyty przez Turków. Ta data do dziś jest jednym z symboli końca średniowiecza, ale w długich dziejach miasta to tylko jedna z wielu diametralnych zmian. Mało kto pamięta, że początki tego miasta to nie IV wiek naszej ery i czasy Konstantyna Wielkiego. Jego korzenie sięgają około 1000 lat wcześniej!