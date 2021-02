Alpy. Ukochany region Polaków zamknięty. Narciarze tylko z testem

Przed pandemią Polacy tłumnie jeździli do Austrii na narty. Do najpopularniejszych miejsc na zimowy wypoczynek należał Tyrol. Obecnie słynny region jest zamknięty, ponieważ na jego terenie znajduje się największe w Unii Europejskiej ognisko południowoamerykańskiej mutacji koronawirusa. Wprowadzono liczne obostrzenia, dotyczące także wyciągów narciarskich.

Władze Austrii zdecydowały w tym tygodniu o wprowadzeniu lockdownu w alpejskim kraju związkowym Tyrol z powodu wykrycia tam przypadków groźnego południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa. Do tej pory zanotowano 293 przypadki, a obecnie choruje na niego co najmniej 140 osób. Nikt nie może opuścić regionu bez zrobienia, nie wcześniej niż 48 h przed wyjazdem, testu na koronawirusa.

Tyrol - wyciągi tylko z testem

W regionie zaplanowano więcej policyjnych kontroli w kwestii noszenia maseczek i dystansu społecznego. Osoby, które będą chciały skorzystać z wyciągów narciarskich i kolejek linowych, będą musiały przedstawić negatywny wynik testu antygenowego.

"W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wariantu południowoafrykańskiego rząd ostrzega przed podróżowaniem do Tyrolu, zwracając się do wszystkich obywateli, aby ograniczyli podróże do Tyrolu do tych, które są absolutnie konieczne” - napisał w oświadczeniu kanclerz Sebastian Kurz.

Austria - ognisko w dolinie Zillertal

Do tej pory nie udało się wyjaśnić, w jaki sposób wariant koronawirusa dotarł do doliny Zillertal, od lat popularnej wśród turystów. Austriackie wyciągi narciarskie są od Bożego Narodzenia otwarte, lecz hotele są do tej pory zamknięte, wyjątek ustanowiono dla gości znajdujących się w podróży służbowej. Zamknięte są też restauracje, które mogą serwować tylko dania na wynos.

Austria - zasady wjazdu dla Polaków

Od poniedziałku w Austrii weszły w życie złagodzone restrykcje przeciwepidemiczne, kończące trzeci ogólnokrajowy lockdown. Otwarte zostaną m.in. wszystkie sklepy i galerie, muzea, biblioteki i ogrody zoologiczne.

Osoby przyjeżdżające do Austrii z krajów podwyższonego ryzyka, w tym z Polski, zobowiązane są do odbycia 10-dniowej kwarantanny, a także do elektronicznej rejestracji.

Kwarantannę uznaje się za zakończoną, o ile najwcześniej w piątym dniu po wjeździe do Austrii zostanie wykonany test antygenowy lub molekularno-biologiczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wynik testu będzie negatywny.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl