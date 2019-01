Amplituda temperatur. W ciągu jednego dnia było 106 stopni różnicy

18 stycznia bieżącego roku zanotowano ogromną różnicę temperatur pomiędzy dwiema półkulami. Wynosiła prawie 106 stopni! To nowy rekord.



18 stycznia br. zanotowano ogromną różnicę temperatur. W Jakucji, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej temperatura spadła do -57,5 st. C. Jest to najzimniejsze miejsce na Ziemi oraz jednocześnie najzimniejszy region zamieszkały przez ludzi.