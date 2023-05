Atak w Tunezji. Nie żyją cztery osoby. "Turyści są bezpieczni"

Tunezyjska wyspa Dżerba co roku przyciąga tysiące turystów z całego świata. Najliczniej odwiedzają ją Żydzi, którzy w maju odbywają pielgrzymkę do najstarszej żydowskiej świątyni w Afryce. I - jak co roku - było to pięknie wydarzenie. Niestety, po za kończeniu pielgrzymki w pobliżu synagogi El Ghriba doszło do ataku z użyciem broni.