Australia. Jadowity wąż w opakowaniu sałaty w markecie

Para z Sydney wybrała się na zakupy do marketu należącego do niemieckiej sieci dyskontów spożywczych. Jednym z zakupionych przez nich produktów była sałata. Po dotarciu do domu otworzyli opakowanie, a z foliowej torebki wypełznął jadowity wąż.

Share

Warzywa w markecie - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Getty Images