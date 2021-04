Niemcy. Kobieta spała z kozłem w aucie

Kozła zabrano do schroniska

W aucie znajdował się również kozioł. Właścicielka auta przygotowała mu po stronie pasażera wygodne posłanko ze słomy. Zdezorientowani funkcjonariusze wezwali pogotowie dla zwierząt, a ratownicy zabrali kozła o imieniu Hugo do schroniska.

Policja twierdzi, że kobieta wyglądała na zdezorientowaną. Nie wiadomo, dlaczego noc spędziła w aucie. Nie ustalono także, czy zwierzę, które z nią przebywało, należy do niej. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak kradzieży. Obecnie prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie.

Internauci zdumieni sytuacją

"Czekam na ciąg dalszy tej historii" - komentują internauci pod udostępnionym postem. "To tylko kosiarka, która miała zostać przewieziona w inne miejsce" - żartują inni. "Co też ludziom przychodzi do głowy" - zastanawia się czytelniczka.