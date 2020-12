Australia. Surfer zaatakowany przez rekina

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 6 grudnia na wyspie Kangaroo, gdzie mężczyzna spędzał weekend. Rekin zaatakował go, gdy surfował na zatoce D'Estrees Bay. Jak podaje portal BBC, surferowi udało się dopłynąć do brzegu i przejść jeszcze ok. 300 m, by uzyskać pomoc.