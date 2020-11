Australia. Atak rekina na słynnej plaży

Do zdarzenia doszło w Australii Zachodniej. Jak poinformowała policja, mężczyzna znajdował się około 30-40 m od brzegu popularnej wśród turystów plaży Cable, kiedy został zaatakowany. Z wody wyciągnęła go przebywająca na plaży para. 55-latek otrzymał na miejscu pierwszą pomoc, ale miał poważne obrażenia ręki i nogi i niestety nie udało się go uratować.