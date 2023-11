Azjatycki kraj, jak komora gazowa. Eksperci ostrzegają

Złe wieści z Indii

Wskaźnik AQI na poziomie od 0 do 50 jest uważany za dobry, podczas gdy zanieczyszczenie pomiędzy 400, a 500 ma bardzo negatywny wpływ na ludzi i stanowi dla nich duże zagrożenie. W związku z tym, że owy wskaźnik w Delhi oscylował w ostatnich dniach w okolicach 480, w mieście zamknięto szkoły i zakazano prowadzenia prac budowlanych, jeśli nie są one niezbędne. Placówki oświatowe na przedmieściach stolicy pozostały jednak otwarte. Jest to zaskakujące, bowiem odczyty w niektórych punktach na przedmieściach sięgały nawet 800, co uznawane jest za śmiertelne zagrożenie.