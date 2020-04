Będzie ponowny zakaz wejścia do lasów? Zagrożenie pożarowe jest coraz wyższe

Zgodnie z prawem, nadleśniczy może zakazać wstępu do lasu m.in. z powodu dużego zagrożenia pożarem. Jest też jeden wyjątek, w którym nadleśniczy musi zastosować taki zakaz. Jak przypomina "PAP", dzieje się tak wtedy, kiedy w danej okolicy wilgotność ściółki badana o godzinie 9 przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 proc.

Mimo że tego typu sytuacje zdarzają się rzadko, przedstawiciele Lasów Państwowych ostrzegają, że "jeśli wkrótce nie popada, w części nadleśnictw te szczególne warunki mogą się ziścić i okresowe zakazy wstępu do lasu będą konieczne".

Coraz więcej pożarów w polskich lasach

Instytut Badawczy Leśnictwa publikuje specjalne mapy, które przedstawiają, jakie jest zagrożenie pożarowe w danym rejonie Polski. I choć na poniższej mapce dominuje kolor czerwony, to nie przesądza to o wprowadzeniu zakazu wchodzenia do lasu w najbliższym czasie. Dotychczas żadne z 430 nadleśnictw nie zrobiło tego.