Belgia. Święty Mikołaj przyniósł do domu opieki "wyjątkowy prezent". Ucierpiało 75 osób

Koronawirus w domu opieki w Belgii - podopieczni nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa

Święty Mikołaj zachorował i trzy dni po wizycie w domu opieki uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, co skłoniło urzędników służby zdrowia do przebadania podopiecznych ośrodka. Okazało się, że nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa podczas wizyty św. Mikołaja.

- Nasz zespół jest bardzo zszokowany tym, co się stało. Jesteśmy zmotywowani do tego, aby jak najszybciej pozbyć się wirusa - komentował sytuację rzecznik firmy Armonea, która zarządza domem opieki.

Koronawirus w domu opieki w Belgii - niekoniecznie przyniósł go Mikołaj

Belgijscy wirusolodzy wyrażają jednak wątpliwość co do tego, że wirusa mógł do domu opieki przynieść Święty Mikołaj. Ich zdaniem jest to zbyt wiele infekcji naraz. NIemniej jednak Marc Van Ranst z uniwersytetu LU w Leuven, zasugerował, że wizyta Świętego Mikołaja w czasie pandemii koronawirusa była "głupim pomysłem".