Beskidy. Turyści zabrali szczenię wilka. Przyrodnicy apelują: nie wynoście zwierząt z lasu

- Pies raczej by się tak nie zachował. Przypuszczamy, że była to wilczyca. Miała pecha, że akurat szła grupa turystów. Trudno mieć pretensje do ludzi. Nie mieli bladego pojęcia, że to wilczek. Maluch wygląda jak szczenię psa w typie owczarka niemieckiego. Chcieli pomóc. To naturalna reakcja wynikająca z wrażliwości - poinformowała Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk.