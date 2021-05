Tunezja liczy na Rosjan i Polaków. "Nie boją się podróżować"

W maju na lotnisku Enfidha, obsługującym turystyczne miasta Tunezji, lądowało jedynie do 10 lotów tygodniowo. Hotele mogą przyjmować 50 proc. gości, ale nawet to jest ciężkie do wykonania. Obłożenie wynosi ok. 30 proc. Tunezyjskie plaże są wciąż puste. "Normalnie o tej porze roku są pełne turystów" - mówi AFP Aymen Abdallah, ratownik z Sousse. "Jeśli nie będziemy pracować, umrzemy z głodu" - dodaje.