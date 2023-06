Bilet Panteonu od 1 lipca. Wpływy pójdą na szczytny cel

Już od 1 lipca wstęp do jednej z największych atrakcji w Rzymie będzie płatny. Wpływy z biletów zasilić mają m.in. stołówki charytatywne. To nie koniec nowości, zapowiedzianych przez ministerstwo kultury - w połowie miesiąca do Pompejów kursować będzie specjalny pociąg.