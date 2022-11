Bilet za 9 euro był hitem. Teraz Niemcy ruszyli z kolejną promocją

Deutschland Ticket

Deutschland Ticket umożliwi korzystanie ze wszystkich środków transportu publicznego w Niemczech - w tym pociągów regionalnych - na podstawie jednego biletu. Nie będzie on obowiązywał jedynie w pociągach dalekobieżnych (IC, EC, ICE). Co więcej - podobnie jak w przypadku biletu za 9 euro - Deutschland Ticket będzie ważny wyłącznie dla jego posiadacza. To, czy za przewóz psa albo roweru trzeba dodatkowo zapłacić, zależy już od taryfy lokalnego przewoźnika.