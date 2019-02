Biorą deskę klozetową i przykładają do telewizora. Wakacje instant

Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby udawać wyjazd na egzotyczne wakacje? Twórcy "pretending to fly challenge" są skłonni nawet włożyć na głowę deskę klozetową. Po co? Żeby imitować lot samolotem.

Filmiki z "pretending to fly challenge" najpopularniejsze są w krajach azjatyckich, szczególnie w Chinach. Na czym polega to zjawisko? Wystarczy na ekranie komputera lub telewizora wyświetlić widok z lecącego samolotu i przyłożyć do niego ucho od butelki środków czyszczących lub deskę klozetową.