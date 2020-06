Bon turystyczny 500 plus. Będzie później niż zakładano

We wtorek, 30 czerwca, zbiera się senacka komisja, która ma wprowadzić poprawki do ustawy o bonie turystycznym. Kolejne prace nad nią będą trwały w środę i czwartek. Następnie wróci ona do Sejmu. Posiedzenie ma się odbyć jeszcze przed 2 turą wyborów, choć dokładnego terminu nie ustalono.